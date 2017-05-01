Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова и замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергея Воронцова.

Как передает РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, стас-секретаря — заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; генерал-майора Воронцова Сергея Владимировича, заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.