USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
Россия

Путин и Порошенко обсудили Донбасс по телефону в начале апреля 29.04.2017 04:00

По данным источников в Москве и Киеве, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко продолжают проводить телефонные переговоры.

В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе в рамках телефонного разговора, который прошел в первой половине апреля, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника в Москве, «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», однако в целом разговор проходил в «уважительном корректном ключе». Он также отметил, что в ходе беседы, которая продлилась 20 минут, не было достигнуто конкретных договоренностей.

Источник в Киеве добавил, что Путин и Порошенко обсудили обмен пленными, а также поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик. В частности, он заявил, что Порошенко предупредил Путина о прекращении поставок электроэнергии в случае неуплаты руководством республик долгов.

Собеседник, близкий к окружению украинского президента, подчеркнул, что в администрации Порошенко не хотели бы публично признавать факт данной беседы.

Ранее сообщалось, что Кремль трактует обесточивание «ЛНР» как отказ Киева от минского процесса.

Gazeta.ru

166количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕОАндрей Губин признался, что боится своего отражения в зеркале – ВИДЕОБритни Спирс отдыхает на Малибу с молодым бойфрендом-мусульманином – ФОТО – ВИДЕОИзвестный американский актер покончил с собой – ФОТО – ВИДЕОЭффект «голых» фото? Рэпер 50 Cent осыпает комплиментами Викторию Боню – ФОТО47-летняя Джей Ло в «голых» платьях произвела фурор на Billboard Latin Music Awards – ФОТОИранский двойник Месси стал звездой интернета – ФОТОМиллион долларов на роды: Джордж и Амаль Клуни арендовали целое больничное крылоОпубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТОБезрассудство и отвага: двое подростков повисли на крыше высотки в Баку – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 апреля05:00 Трамп заявил, что запуск северокорейской ракеты был неудачным04:29 Йылдырым не считает, что Турция стала более авторитарной после референдума04:00 Путин и Порошенко обсудили Донбасс по телефону в начале апреля03:30 В результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек02:59 Северная Корея провела испытание баллистической ракеты02:28 Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,201:57 Агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины01:26 В Каспийском море произошло землетрясение00:58 Трамп: в случае запрета на ношение оружия оно останется только у бандитов00:28 Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика28 апреля23:59 В ходе спецоперации США в Афганистане убиты 35 боевиков ИГИЛ23:30 Трамп заявил, что число нелегалов на юге США сократилось на 73%23:02 В Хельсинки состоялась конференция на тему «Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: Опыт Азербайджана и его значение для Европы»22:41 В Пакистане сдался талиб, признавшийся в покушении на Малалу Юсуфзай22:19 Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене