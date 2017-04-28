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«Росбалт»: Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о восьми убийствах 28.04.2017 09:24

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств.

Показания на него дал арестованный член группировки.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сделку со следствием заключил участник группировки Гарри Белоцерковский, который был вхож в семью Исмаиловых.

В рамках досудебного соглашения он дал показания о том, что ему известно о совершенных в период с 2000-го по 2016-й годы восьми заказных убийствах, к которым якобы были причастны братья Исмаиловы.

В основном жертвами становились представители «коптевской» преступной группировки и имевшие с ними отношения  бизнесмены.

Все преступления были связаны с криминальной войной за ряд торговых объектов в Северном административном округе Москве. Так, согласно показаниям Белоцерковского, в 2000 году он в ресторан «Прага» был свидетелем беседы  Рафика и Тельмана Исмаиловых, во время которой обсуждалось необходимость устранения «авторитета» Андрея Лобанова. Вскоре последний был застрелен.

«К уже существующим делам об убийствах в ближайшее время добавится новое -  по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Рафику Исмаилову предъявлены обвинения, он находится под стражей. Еще один брат, Вагиф Исмаилов, долгое время работавший в МВД, скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск», — рассказал источник «Росбалта».

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