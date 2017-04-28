Белый дом указал «дальнейшую изоляцию России в ООН» одним из достижений президента Дональда Трампа в первые 100 дней его работы. Об этом говорится в документе пресс-службы администрации американского президента.

«В течение первых 100 дней [во главе] администрации президент Трамп смог... еще дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — гласит сообщение Белого дома.

Кроме того, заслугой Трампа называется «работа над изоляцией Северной Кореи», а также введение новых санкции против Сирии и Ирана.

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли призвала оказать давление на Россию.

Gazeta.ru