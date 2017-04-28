«Это не мое дело» - так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос Yahoo! News о преследовании геев в Чечне.

В видеофрагменте интервью хорошо видно, как Захарова даже не дослушивая вопрос до конца, прерывает ведущую на полуслове:

- Позвольте мне спросить вас про Чечню, - говорит ведущая. – В международных изданиях появляются тревожные сообщения оттуда…

- Нет, нет, нет, - обрывает ее Захарова. – Это не… Это не мое дело. Я в этом не специалист.

Но и ведущая не сдается, настаивая на своем вопросе:

- Вы сможете ответить. Позвольте мне для начала спросить. Появились сообщения, что правительство Чечни преследует и арестовывает геев. Некоторые из них прошли через пытки. Как минимум трое погибли. Что Россия с этим делает?

- Проводит расследование. Как нормальные страны и поступают в таких случаях.

-Позвольте мне процитировать вам отрывок и «Нью-Йорк таймс».

- Я же просила вас. Это не мое дело.

- Вы не можете говорить про Чечню? – спрашивает ведущая.

- Нет, просто моя тема – международные связи.

- И вы не можете говорить о том, что происходит внутри страны?

- Россия проводит перего… то есть, расследование.

Вот и все, что могла сказать Мария Захарова в ответ на вопрос, являющийся сегодня одним из наиболее актуальных в мировых СМИ.

Стоит отметить, что на вчерашнем брифинге, выплескивая свое возмущение на вопрос азербайджанского журналиста о судьбе захваченного армянами азербайджанца, являющегося гражданином России, Захарова была гораздо более многословной. При этом непосредственно вопрос о Дильгаме Аскерове, который находится в плену у армян, остался без ответа.

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Как сообщил ранее Би-Би-Си, 1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование под названием «Убийство чести», в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным газеты, по меньшей мере троих задержанных уже нет в живых.

Власти Чечни назвали публикацию «абсолютной ложью» и потребовали извинений от руководства «Новой газеты». Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пообещал журналистам «Новой» «возмездие Аллаха». Издание заявило об угрозах и потребовало их расследовать. Следственный комитет начал проверку по этому поводу.

17 апреля Генпрокуратура заявила о проверке информации, касающейся похищения людей — по запросам «Новой газеты» и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Сведений об итогах проверки до сих пор не было.

1news.az