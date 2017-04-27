ПРО США создает возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России.

Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает РИА «Новости».

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытный ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал Познихир.

Ранее Генштаб России заявил об угрозе стране при появлении «Томагавков» США в Польше.

Gazeta.Ru