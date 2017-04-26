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Россия

Лавров обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Сирии 26.04.2017 21:32

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом в среду обсудил ситуацию в Сирии, палестино-израильское урегулирование и противодействие терроризму, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективы палестино-израильского урегулирования, а также вопросы противодействия терроризму», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что были «затронуты некоторые аспекты дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений».

Встреча Лаврова и Либермана состоялась в Москве, куда израильский министр прибыл для участия в VI Московской конференции по международной безопасности.

РИА Новости

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