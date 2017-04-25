В столице Чечни прошел фестиваль «Шашлык-Машлык», в открытии которого принимал участие глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, подобные мероприятия «вызывают большой интерес у жителей республики и гостей».

«У нас широкие возможности для туризма и отдыха, благодаря невероятно красивой природе, отличному климату и самобытной культуре наш регион способен стать туристическим центром страны», — подчеркнул Кадыров.

Он не только попробовал жареного мяса, но и сам поучаствовал в приготовлении: глава республики лично крутил вертел с бараном.

Как в выходные в Грозном прошел фестиваль «Шашлык-Машлык» — в фотогалерее «Газеты.Ru».