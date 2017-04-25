Ответственность за совершение теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида».

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков, со ссылкой на публикации террористов.

Отмечается, что об ответственности за теракт объявила группировка «Батальон Имама Шамиля». Взрыв в метро якобы был спланирован по приказу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири, который отдавал приказы террористу Акбаржону Джалилову.

Ранее сообщалось, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга уже разыскивается Интерполом за другой террористический акт.

Gazeta.ru