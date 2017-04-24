Полиция Санкт-Петербурга задержала азербайджанца, изнасиловавшего школьницу. Мужчина пригласил девятиклассницу к себе домой, где и надругался над девочкой.

22 апреля 2017 года, в 2.40, в 27 отделение полиции обратилась женщина. Заявительница сообщила, что 21 апреля, примерно в 17.00, на Будапештской улице, у здания № 50 неизвестный мужчина познакомился с ее дочерью. Девочка – ученица девятого класса.

Новый знакомый пригласил 15-летнюю школьницу к себе в квартиру, где изнасиловал ее.

По факту заявления было возбуждено уголовное дело (статья 131 УК РФ).

Полиция Санкт-Петербурга по горячим следам задержала преступника. Им оказался 28-летний выходец из Азербайджана. В Санкт-Петербурге иностранец проживал с нарушением миграционного законодательства - без регистрации. Нелегала задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

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