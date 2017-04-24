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Россия

Минобороны Дании заявило об атаках «российских хакеров» 24.04.2017 06:10

Глава Минобороны Дании Клаус Йорт Фредриксен заявил, что группировка «российских хакеров» взламывала почты сотрудников ведомства в период с 2015 по 2016 год. Об этом сообщает Berlingske, ссылаясь на доклад разведки страны.

Фредриксен, получивший доклад, отметил, что он «шокирован».

«Это не маленькие хакеры, которые делают это ради веселья. Это связано с разведывательными структурами российских властей», — сказал он.

По его словам, хакерам не удалось получить доступ к секретной информации.

Как гласит отчет датской разведки, за атаками стоит хакерская группировка ATP28, также известная как Fancy Bear. Она, как утверждается, связана с российскими властями.

В конце января российских хакеров обвинили в кибератаке на МИД Польши.

Gazeta.ru

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