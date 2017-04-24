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Россия

Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 24.04.2017 18:45

Полиция задержала подростка, который принес гранату в школу в дагестанском селе Агвали.

Об этом сообщили РИА Новости в понедельник, 24 апреля, в МВД по Дагестану.

«Ученик восьмого класса, который принес на урок гранату, задержан, с ним работают правоохранительные органы», — заявили в региональном ведомстве.

Замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров сообщил агентству, что мальчик находится в полицейском участке. По его словам, учебное заведение оцеплено, пострадали 13 детей.

Lenta.Ru

18:04

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, заявили в МВД республики.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.

Трое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — рассказал детали случившегося директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчик, который принес на урок гранату, задержан.

Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном ношении взрывных устройств.

РИА Новости

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