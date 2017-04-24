В ходе встречи в Москве с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини глава МИД РФ Сергей Лавров призвал партнеров по Евросоюзу основное внимание уделять реальным угрозам, в частности борьбе с терроризмом, а не надуманным рискам.

Об этом сообщает телеканал «Вести».

Глава российского МИД также напомнил о серии терактов, совершенных недавно как в Санкт-Петербурге, так и ряде европейских городов.

«Хочу еще раз выразить признательность и вам, и всем сотрудникам европейской внешнеполитической службы за искренние соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими преступлениями террористической направленности, которыми охвачены, к сожалению, многие европейские города», - отметил Лавров.

Между тем, Могерини подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Россией по ряду вопросов, в том числе по борьбе с терроризмом и урегулированию кризиса в Сирии, несмотря на имеющиеся противоречия между Брюсселем и Москвой.

«У нас есть определенные разногласия. Они касаются и ситуации в Украине, и вопросов, связанных с крымским полуостровом, но, тем не менее, перед нами стоят общие вызовы, и есть темы для сотрудничества», - заявила Федерика Могерини.

1news.az