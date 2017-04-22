Новым постоянным представителем России при ООН станет замглавы МИДа Василий Небензя, пишут «Известия» со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

По словам источников, «вопрос с постоянным представителем России при ООН уже решен» — им станет Василий Небензя. Один из источников отметил, что все документы уже отправлены в ООН.

Тем не менее, подчеркивает газета, его кандидатуру необходимо утвердить в обеих палатах парламента.

Российский дипломат Виталий Чуркин, который представлял Россию в ООН, скончался 20 февраля, за день до 65-летия.

Gazeta.ru