USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Россия

СМИ назвали имя нового постпреда России при ООН 22.04.2017 01:16

Новым постоянным представителем России при ООН станет замглавы МИДа Василий Небензя, пишут «Известия» со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

По словам источников, «вопрос с постоянным представителем России при ООН уже решен» — им станет Василий Небензя. Один из источников отметил, что все документы уже отправлены в ООН.

Тем не менее, подчеркивает газета, его кандидатуру необходимо утвердить в обеих палатах парламента.

Российский дипломат Виталий Чуркин, который представлял Россию в ООН, скончался 20 февраля, за день до 65-летия.

Gazeta.ru

167количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Платье невесты из Индонезии побило рекорд в «Инстаграме» по числу лайков - ФОТОВера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОНазвано время открытия новой станции метро в Баку - КАРТАРоман Бабаян об армянских террористах, убивавших турок: «Они были народными мстителями» – ВИДЕО - ФОТОСергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕОБросившегося на рельсы в Бакметрополитене наркомана ввели в искусственный сонТаркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕОЗвезде «Великолепного века» Халиту Эргенчу вручена премия International Icon Award - ФОТООдин день в хостеле Freedom глазами репортеров 1news.az – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанская девочка заставила расчувствоваться турецкого премьера – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 апреля01:53 Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Фонда молодежи в новом составе - ФОТО01:39 В Гяндже 75-летняя женщина совершила суицид01:16 СМИ назвали имя нового постпреда России при ООН00:45 СМИ: китайские самолеты перестали летать в КНДР00:13 ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии близ Голанских высот21 апреля23:42 В Афганистане при атаке боевиков на военную базу погибли более 50 человек23:13 В Сирии силы США уничтожили связанного с терактом в ночном клубе в Стамбуле боевика22:48 Суд в США приговорил обвиняемого в кибермошенничестве Селезнева к 27 годам22:22 Ученые: Бассейны опаснее, чем кажется22:00 Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили отношения России и США21:37 «Солнце взойдет»: Видео маленькой сирийки, улыбающейся, превозмогая боль, вызвало большой резонанс в Сети - ВИДЕО20:34 Артур Расизаде вновь избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР20:13 Поступил в прокат фильм «Don Marleone» с участием Рустама Джабраилова и Натаван Эфендиевой – ФОТО – ВИДЕО19:44 Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения – ФОТО – ВИДЕО19:31 Президент ФИДЕ посетил Академию Вугара Гашимова