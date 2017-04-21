Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе беседы Лавров выразил сожаление, что США в ОЗХО выступили против инициативы России привлечь в Сирию экспертов, чтобы проверить информацию о применении зарина в Хан-Шейхуне.

«Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента», — отмечает пресс-служба.

Также Лавров напомнил американскому коллеге о российской дипломатической собственности в США, которая была изъята при администрации экс-президента Барака Обамы. Российский министр «акцентировал требование о возвращении» данной собственности.

«Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений», — гласит сообщение российского ведомства.

Ранее Лавров обвинил США и их союзников в попытке сменить режим в Сирии.

Gazeta.ru