Российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершали полеты у побережья Аляски.

Официальной реакции со стороны США на это пока не последовало.

По данным телеканала, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Тем не менее на их перехват были подняты ВВС США — два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Отмечается, что американские самолеты совершили сопровождение в «профессиональной и безопасной манере».

В министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски и их сопровождали истребители американских ВВС. В ведомстве подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.

CNN