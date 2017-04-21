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Россия

CNN: Российские бомбардировщики четыре ночи летают у берегов Аляски 21.04.2017 19:19

Российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершали полеты у побережья Аляски.

Официальной реакции со стороны США на это пока не последовало.

По данным телеканала, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Тем не менее на их перехват были подняты ВВС США — два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Отмечается, что американские самолеты совершили сопровождение в «профессиональной и безопасной манере».

В министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски и их сопровождали истребители американских ВВС. В ведомстве подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.

CNN

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