У известного журналиста Владимира Соловьева с банковских карт похитили 600 тысяч рублей ($10,637.4).

С таким заявлением в полицию обратился адвокат бюро «Зутиков, Горгадзе и партнеры», сообщает life.ru.

По мнению адвоката (имя которого не указывается), деньги сняли в одном из банкоматов на улице Долгоруковской.

Причем, как отмечает адвокат, сам Соловьев свои карты никому не передавал, так что то, как злоумышленникам удалось украсть такую крупную сумму, пока остается загадкой.

МВД РФ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Владимир Соловьев - известный российский журналист, теле- и радиоведущий, является автором нескольких книг и документальных фильмов.

Также в настоящее время журналист ведет несколько ток-шоу на телеканале «Россия-1» и утреннее шоу на радио «Вести-ФМ».

Эльшан Рустамов, Г.Р.