USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Россия

С банковских карт Владимира Соловьева похитили 600 тыс. 21.04.2017 16:22

У известного журналиста Владимира Соловьева с банковских карт похитили 600 тысяч рублей ($10,637.4).

С таким заявлением в полицию обратился адвокат бюро «Зутиков, Горгадзе и партнеры», сообщает life.ru.

По мнению адвоката (имя которого не указывается), деньги сняли в одном из банкоматов на улице Долгоруковской.

Причем, как отмечает адвокат, сам Соловьев свои карты никому не передавал, так что то, как злоумышленникам удалось украсть такую крупную сумму, пока остается загадкой.

МВД РФ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Владимир Соловьев - известный российский журналист, теле- и радиоведущий, является автором нескольких книг и документальных фильмов.

Также в настоящее время журналист ведет несколько ток-шоу на телеканале «Россия-1» и утреннее шоу на радио «Вести-ФМ».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

538количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОЖерар Пике потроллил Криштиану РоналдуКирсан Илюмжинов: «Штаб-квартира ФИДЕ в Баку? Отличное предложение!»Сергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕОБросившегося на рельсы в Бакметрополитене наркомана ввели в искусственный сонПутин и Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии TimeНазвано время открытия новой станции метро в Баку - КАРТАПлатье невесты из Индонезии побило рекорд в «Инстаграме» по числу лайков - ФОТОСегодня вечером будет частично ограничено движение на трех оживленных дорогах БакуКарабах стал «предвыборной фишкой» во французской президентской гонке

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 апреля16:57 Роман Бабаян об армянских террористах, убивавших турок: «Они были народными мстителями» – ВИДЕО - ФОТО16:52 «Тасадуф» ( Случайность) - новая персональная выставка заслуженного художника Инны Костиной - ФОТО16:45 Внук основателя Армянского драматического театра: Все здравомыслящие армяне устали от войны – ВИДЕО16:40 Азербайджанская Asan İmza в списке номинантов престижной премии Global mobileGov Awards16:37 Один весенний день: актриса и телеведущая Кямаля Пириева в объективе фотографа Бахруза Ализаде - ФОТО16:34 Дети Асада занялись изучением русского языка16:26 Неизвестные в Германии осквернили мечеть16:22 С банковских карт Владимира Соловьева похитили 600 тыс.16:19 Компания PAŞA Sığorta представила проект «Таинственный Баку» - ФОТО16:08 Названо время открытия новой станции метро в Баку - КАРТА16:03 Министр налогов провел в Саатлинском районе прием граждан - ФОТО16:01 Таркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕО15:43 Азербайджанская девочка заставила расчувствоваться турецкого премьера – ФОТО – ВИДЕО15:32 Завершено строительство продолжения улицы Физули – ФОТО15:27 Состоялся автопробег Quattro Баку-Шамаха-Баку – ФОТО – ВИДЕО