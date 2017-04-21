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Россия

Госдума РФ запретила называть детей бранными словами и цифрами 21.04.2017 14:53

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.

Как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.

Закон вносит в Семейный кодекс поправки, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен. До сих пор родители были ничем не ограничены, а органы ЗАГСа были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. Большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602. Среди самых необычных имен, данных мальчикам, значатся Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а у девочек — Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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