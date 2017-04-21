В Хабаровске напали на приемную Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ), погибли сотрудник и один из посетителей.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, сообщает центр общественных связей ведомства.

«21 апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ялчин Алиев, Э.Т.