Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России.

Список второй год подряд возглавляет совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Издание оценило состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.



Второе место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он, указывают аналитики журнала, укрепил свои позиции в рейтинге на четыре строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes насчитал у него $17,5 млрд (увеличение состояния в годовом выражении на $6,6 млрд). Тройку богатейших россиян замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние выросло на $6,8 млрд, до $16,1 млрд (+5 позиций к 2016 году).



Владелец Volga Group Геннадий Тимченко укрепил свою позицию за год на один пункт и занял четвертое место рейтинга. Бизнесмен увеличил свое состояние на $4,6 млрд, до $16,1 млрд.



Основатель USM Holdings Алишер Усманов, напротив, спустился на две позиции: в этом году ему отвели пятое место (состояние увеличилось на $2,7 млрд, до $15,2 млрд, 66-е место в глобальном рейтинге).



Президент ЛУКОЙЛа ​Вагит Алекперов в 2017 году поднялся с девятого место на шестое. Он прибавил $5,6 млрд к своему состоянию, увеличив его общий объем до $14,5 млрд.



В десятку богатейших россиян вошли также совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($14,4 млрд, +$1,1 млрд к 2016 году), президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин ($14,3 млрд, +$2,2 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,2 млрд, +$5 млрд) и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд, +$1,9 млрд).

РБК