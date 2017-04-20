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Уроженец Азербайджана на Audi обстрелял машину соотечественника в Москве 20.04.2017 09:54

Полицейские задержали водителя, который на московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Северное Бутово обстрелял чужой автомобиль из травматического пистолета.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в службу «02» обратился очевидец, который сообщил, что на 35 км МКАД неизвестный на автомобиле Audi A8 несколько раз выстрелил из пистолета по машине Toyota Camry, а затем скрылся.

Для розыска подозреваемого полиция ввела план «Перехват», в ходе которого сотрудники МВД остановили Audi. Ею управлял 35-летний уроженец Азербайджана, проживающий в столице на ул. Грина.

«Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что на МКАД его автомобиль подрезала Audi A8. Иномарка прижала машину потерпевшего к обочине, после чего из окна Audi высунулась рука с травматическим пистолетом. Неизвестный трижды выстрелил по Toyota потерпевшего, а затем уехал», - пояснил источник.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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