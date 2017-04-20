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Установлен заказчик теракта в Петербурге 20.04.2017 14:20

Заказчик теракта, совершенного 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга, установлен. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Установлен», — сказал он, не раскрыв какие-либо детали.

На данный момент в деле о теракте в петербургской подземке есть 10 фигурантов, в том числе братья Азимовы. Акрам, старший из них, 19 апреля был задержан в Новой Москве и доставлен в Следственный комитет. Сейчас в Басманном суде столицы рассматривается ходатайство о его аресте.

Азимов-старший, по информации спецслужб, помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также обеспечивал связь с эмиссарами международных террористических организаций. Какую роль в преступлении исполнил его младший брат Аброр, пока непонятно: в ФСБ его назвали одним из организаторов, в то время как СК заявил, что Азимов-младший является соучастником и что его роль устанавливается.

Lenta.Ru

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