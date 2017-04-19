Экономика РФ медленно выходит из кризиса из-за «крайне сложной внешней и внутренней конъюнктуры», заявил 19 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая после выступления в Госдуме на критику депутатов, касающуюся слабых экономических показателей.

Как сообщает «Фонтанка», по словам главы кабмина, российское правительство не боится говорить о кризисе.

«Помилуйте, кто ж его боится – мы открыто об этом говорим. Целый ряд отраслей демонстрирует уверенный рост. Но мы в каких условиях живем? Финансы закрыты – блокада, нефть упала в два раза», – заявил премьер.

«Если готовы порулить, дайте универсальный рецепт, деньги найдите дополнительные, мы изучим [предложение] естественно», – заключил он.