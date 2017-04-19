Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом, сообщает «112».

Выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, Порошенко осудил западных политиков, настроенных на диалог с Москвой. Затем он попытался подкрепить свои слова цитатой Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других», — сказал Порошенко, заявив, что этот «крокодил» и есть Россия.

Украинский президент объявил, что намерен переубедить всех сторонников такого подхода, и объяснить им, что «удовлетворить аппетит» Москвы невозможно.

Ранее Порошенко обвинил Россию в «провинциализме» и заявил, что главная цель Москвы – дестабилизировать Украину.

РИА Новости