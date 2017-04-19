Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала публике, как и где начинает свой день.

В среду она опубликовала в соцсетях Facebook и Instagram свое селфи из спортзала, на котором она в коротких шортах и простой футболке. Фотография подписана: «Всем бодрого спортивного утра!»

В комментариях под статусом многие восторженно отзываются о хорошей физической форме представителя российского МИД, спрашивают советов и интересуются, что сподвигло Захарову оказаться в спортзале в столь раннее время.

Одна из пользователей пишет: «Вы очень сильная! В 8 утра проснуться-то тяжело, а Вы уже в зале! Суперженщина!» На что Захарова ответила, шутя: «В 8 я уже из зала ухожу в раздевалку».

Российские СМИ отмечают, что Мария Захарова активно занимается спортом и регулярно выставляет для подписчиков фотографии в спортивной одежде.

Елена Остапенко, Э.Т.