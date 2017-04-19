«Коммерсант» опубликовал видеозапись допроса Заура Дадаева, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Издание пишет, что это был первый допрос Дадаева в Следственном комитете.

На видео Дадаев рассказывает, что именно он стрелял в Немцова. Из его слов следует, что решение об убийстве Немцова было связано с тем, что тот «поддержал» карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и «хотел опубликовать на территории Российской Федерации». Дадаев отрицает, что убийство кто-то заказал и что мотивом преступления были деньги.

На допросе Дадаев рассказывает, что слежка за Немцовым началась после теракта в редакции Charlie Hebdo, то есть в январе 2015 года. Обвинение утверждает, что подготовка к убийству началась за несколько месяцев до этого, то есть в 2014 году.

«Метров пять когда осталось, произвел выстрел»

18 апреля Заур Дадаев давал показания в суде. Он заявил, что непричастен к убийству Немцова, а признательные показания дал под давлением.

По версии следствия, Дадаев был непосредственным исполнителем убийства Немцова, которое произошло вечером 27 февраля 2015 года. Вместе с ним судят еще четырех человек, которых следствие считает соучастниками.

Обвинение утверждает, что подсудимые были лишь исполнителями преступления. Заказчиком убийства следствие считает Руслана Мухудинова, который находится в розыске.

Meduza.io