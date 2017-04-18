Россия и Турция выразили желание снять большую часть взаимных ограничений по поставкам продукции АПК, намерены в ближайшие две недели провести серию консультаций и выработать график дальнейших действия, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Во вторник в Москве состоялись переговоры вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека.

"Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки, также было подчеркнуто общее понимание, что по некоторым чувствительным вопросам требуется поэтапная работа", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "в течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий, график будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений".

Кроме того, в ходе встречи Дворкович также обратил внимание, "что российская сторона, в любом случае, ждет от турецких партнеров отмены ограничений, введенных в этом году, на поставки зерна".

РИА Новости