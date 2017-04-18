В Российской Федерации начал функционировать единый информационный портал азербайджанцев России AzRu.org.

Об этом сообщил автор проекта - главный редактор портала Роман Агаев.

По его словам, на данном сайте будут публиковаться актуальные новости, представляющие интерес для азербайджанской общины России, последние известия из России и Азербайджана, вписывающиеся в контекст двусторонних отношений, репортажи о мероприятиях, проводимых в разных регионах России различными азербайджанскими организациями или проходящих с их активным участием, интересные факты об Азербайджане и о богатом историко-культурном наследии азербайджанского народа, информационные сообщения о деятельности русской общины Азербайджана, статьи об интересных персонах азербайджанской общины России и русской общины Азербайджана, авторские материалы, анонсы и объявления.

«Мы готовы всецело содействовать качественному и правильному с точки зрения грамотного преподнесения информации освещению того или иного мероприятия, способствовать распространению данной информации в СМИ России и Азербайджана, а также среди более широкой аудитории. Кроме того, мы готовы обеспечить продюсерское сопровождение деятельности как организаций, так и творческих коллективов и отдельных активистов азербайджанской общины России с последующим созданием интересных передач, сюжетов и документальной хроники», - говорится в обращении Романа Агаева.

По его мнению, практика показывает, что независимо от названия и формы образования – отделение ли это ВАК, АМОР или ФНКА, или вообще не относящаяся к этим федеральным структурам самостоятельная общественная организация азербайджанцев России – данная организация от региона к региону может быть как предметом тотального позора, так и всеобъемлющей гордости.

Есть много достойных людей в азербайджанской общине России независимо от наличия или отсутствия принадлежности к какой-либо организации, но есть и такие, которые не представляют собой ровным счетом ничего и посредством дешевого пиара пытаются завоевать популярность, такую же дешевую и весьма сомнительную.

«Этот портал будет площадкой для тех, кто реально работает, кто организовывает и проводит мероприятия, инициирует проекты и принимает участие в важных акциях, повышающих имидж азербайджанцев в России, словом и делом служит укреплению межнационального мира и согласия в российском обществе, всестороннему развитию и еще большему углублению многовековых добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном, между народами наших стран», - добавил Р.Агаев.

Он убежден, что необходимость в таком портале существует, так как до сих пор единой информационной площадки всей азербайджанской общины ввиду междоусобных интриг и отсутствия реального профессионализма так и не было создано.

«Было бы наивно полагать, что создание данного портала сиюминутно устранит все имеющиеся проблемы, а сайт станет реальной панацеей от всех бед. Но вместе с тем, я убежден, что это явится весьма важным шагом в укреплении информационной консолидации азербайджанской общины Российской Федерации. Приглашаю к тесному и плодотворному сотрудничеству», - резюмировал Р.Агаев.

Эльшан Рустамов, Г.Р.