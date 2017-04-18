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Россия

Партия Жириновского готова защищать интересы Северной Кореи 18.04.2017 17:16

Депутаты фракции ЛДПР готовы отправиться в Пхеньян и намерены попросить власти РФ поддержать КНДР.

Об этом заявил во вторник лидер партии Владимир Жириновский на встрече в Госдуме с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, сообщают РИА Новости.

«Если потребуется, депутаты фракции ЛДПР приедут в Пхеньян и будут там находиться вместе с народом КНДР», - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР выразил солидарность с руководством КНДР, которое, по его словам, «проводит независимый курс на азиатском континенте».

«Мы пригласили вас, чтобы вы передали руководству КНДР, что мы, партия ЛДПР, на вашей стороне, выражаем солидарность с народом и руководством КНДР», -  заявил Жириновский.

«Если будет желание у руководства КНДР, мы могли бы просить наши полномочные органы, чтобы пригласили определенное количество рабочих, студентов – будет новый учебный год с 1 сентября 2017 года. Мы готовы направлять делегации в КНДР», - отметил Жириновский.

Он также заявил, что в ходе предстоящего в среду отчета правительства в Госдуме намерен обратиться с просьбой оказать поддержку народу КНДР.

«Я потребуют от правительства России завтра в рамках отчета приложить максимум усилий, чтобы оказать в рамках его полномочий какую-либо помощь народу КНДР», - сказал Жириновский.

Зин Чжон Хеп в свою очередь на встрече с Жириновским заявил, что Пхеньян готов ответить на любую провокацию США, в том числе и с применением полномасштабных военных действий.

«Ситуация на Корейском полуострове взрывоопасная. США и южнокорейские марионетки каждый год проводят в акватории Корейского полуострова крупные и опасные военные учения», - сказал он.

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1news.az

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