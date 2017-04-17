Гражданин Армении, работавший водителем в Нижнем Новгороде, предстал перед судом по обвинению в изнасиловании девушки-кондуктора.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Нижегородской области, инцидент произошел в декабре прошлого года.

«47-летний нетрезвый водитель маршрутки в одном из домов по ул. Баумана в Нижнем Новгороде избил и изнасиловал 21-летнюю девушку, которая работала кондуктором», - отмечается в сообщении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

А.А.