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Россия

Fox News сообщил о визите Сулеймани в Москву 16.02.2017 01:49

Иранский генерал Касем Сулеймани прибыл в Москву с визитом.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, Сулеймани прибыл в Москву для встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Отмечается, что таким образом генерал нарушает резолюцию ООН, так как находится под санкциями, запрещающими ему покидать свою страну.

Сообщается, что Сулеймани прибыл в аэропорт Внуково и намерен пробыть в России несколько дней.

Официальных комментариев по поводу визита пока не поступало.

Газета.ру

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