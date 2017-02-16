Иранский генерал Касем Сулеймани прибыл в Москву с визитом.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, Сулеймани прибыл в Москву для встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Отмечается, что таким образом генерал нарушает резолюцию ООН, так как находится под санкциями, запрещающими ему покидать свою страну.

Сообщается, что Сулеймани прибыл в аэропорт Внуково и намерен пробыть в России несколько дней.

Официальных комментариев по поводу визита пока не поступало.

Газета.ру