Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Россию 21-22 февраля, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках визита состоятся переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

«В ходе переговоров планируется обсудить двустороннее сотрудничество, нагорно-карабахское урегулирование, проблематику взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений», - сказала дипломат, передает «Спутник Армения».

Захарова отметила, что визит станет продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.