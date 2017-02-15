МИД России в своем твиттере опубликовал рецепт котлет по-крымски в ответ на комментарий журналиста Ивана Нечипуренко.

Журналист американского издания The New York Times, работающий в Москве, Нечепуренко написал в твиттере, что в столовой МИД России котлеты по-киевски продаются под названием котлеты по-крымски.

МИД, в свою очередь, разместил рецепт блюда.

«Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний», — заявили в ведомстве.

В подписчики ведомства в комментариях стали активно обсуждать рецепт.

Газета.ру