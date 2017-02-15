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Россия

16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России 15.02.2017 19:52

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, которые встретятся в Баку 16 февраля, обсудят важность коммуникаций между военными, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Военные лидеры обсудят спектр различных вопросов, включая текущее положение военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов», — говорится в сообщении.

Между военными России и США существует прямая линия по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, которая, по свидетельству военных обеих стран, работает эффективно.

РИА Новости

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