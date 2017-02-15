Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия развертывает ракеты с ядерными боеголовками, нарушая договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом говорится в его заявлении, передает РИА «Новости».

«[Президент России] Владимир Путин продолжает испытывать новую администрацию (США, — «Газета.Ru»), а тем временем развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой в нарушение договора РСМД стало существенной военной угрозой силам США в Европе и нашим союзникам по НАТО», — сказано в заявлении Маккейна.

Он заявил, что новой администрации США «пришло время» предпринять немедленные действия для усиления сдерживающих позиций США в Европе и защиты союзников.

Кроме того он заявил, что США необходимо модернизировать ядерные силы и готовность «противостоять российской ядерной доктрине».

9 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем твиттере раскритиковал заявления сенатора Джона Маккейна, обвинив его в «поощрении врага».

Gazeta.ru