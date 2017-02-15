Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что никаких инцидентов 10 февраля с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с американским эсминцем Porter не было, передает РИА «Новости».

«Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter, не было. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что США выразили обеспокоенность сближением российских военных самолетов с американским эсминцем USS Porter в Черном море, произошедшим 10 февраля.

Gazeta.ru