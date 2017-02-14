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Россия

В штабе Макрона обвинили Россию в попытках повлиять на президентские выборы во Франции 14.02.2017 09:29

Предвыборный штаб движения "Вперед!", которое на президентских выборах будет представлять бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон, обвинил Россию в кибератаках, с помощью которых Москва пытается помочь "своим" кандидатам.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь партии Ришар Ферран, сообщает Reuters.

По словам Феррана, Россия заинтересована в победе кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидата от Республиканцев Франсуа Фийона.

Он также подчеркнул, что правительство обязано предпринять все возможные меры, чтобы избежать иностранного вмешательства в ход выборов. "Американцы поняли это слишком поздно", - заявил Ферран, припомнив историю с предполагаемым взломом российскими хакерами серверов Демократической партии США.

Представитель партии "Вперед!" также прошелся и по российским средствам массовой информации. В частности, он обвинил телеканал Russia Today и агентство Sputnik в распространении пропагандистских и лживых новостей. "Очевидно, что Россия благосклонно относится к другим кандидатам, поскольку мы выступаем за сильную Европу, мощную Европу. Объективно, значительная часть российских СМИ этого не хочет", - заключил Ферран.

Во встречном заявлении RT утверждается, что в распространении "фейковых новостей" телеканал не замешан. "Мы возмущены, что подобные безосновательные обвинения выдвигаются в наш адрес практически каждый день", - говорится на сайте телеканала.

Отметим, что Эммануэль Макрон считается одним из главных фаворитов президентской гонки во Франции. Согласно опросам, выборы уйдут на второй тур, и противниками в нем будут Макрон и Марин Ле Пен.

В январе прошлого года Макрон посещал Москву в составе делегации, прибывшей на XXI сессию Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Выступая перед представителями французского бизнеса, он тогда заявил, что надеется на снятие санкций с Россией уже в ближайшие месяцы. Этого, впрочем, не произошло.

newsru.com

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