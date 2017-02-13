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Кадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕО 13.02.2017 23:21

Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что «99% террористов являются мусульманами».

Соответствующее видео опубликовал в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, это высказывание Гольдшмидта вызвало «неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран». «…Среди террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к исламу», — подчеркнул Кадыров. На видео Гольдшмидт поясняет, что «эти слова были сказаны в контексте критики указа [президента США Дональда] Трампа, запрещающего въезд мусульманам в США». «Ни в тексте обсуждаемого интервью, ни ранее я не говорил о том, что все мусульмане являются террористами», — сказал он.

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