Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что «99% террористов являются мусульманами».

Соответствующее видео опубликовал в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

>

По его словам, это высказывание Гольдшмидта вызвало «неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран». «…Среди террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к исламу», — подчеркнул Кадыров. На видео Гольдшмидт поясняет, что «эти слова были сказаны в контексте критики указа [президента США Дональда] Трампа, запрещающего въезд мусульманам в США». «Ни в тексте обсуждаемого интервью, ни ранее я не говорил о том, что все мусульмане являются террористами», — сказал он.