Боевики террористической группировки ИГИЛ намерены максимально разрушить остающиеся памятники сирийской Пальмиры перед отступлением.

Как передает Би-би-си, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается в сообщении ведомства, российские беспилотники зафиксировали очередную активизацию движения грузовиков ИГИЛ в районе древнего города.

«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», - говорится в сообщении.

В понедельник утром на официальном портале Минобороны в YouTube появился ролик, на котором, как утверждается, видны доказательства уничтожения экстремистами древних памятников Пальмиры.

«На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум – центральная часть древнего римского театра – и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры», - поясняют в министерстве.

До того как боевиков ИГИЛ в марте прошлого года выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многие памятники древности.

В декабре прошлого года джихадисты снова заняли Пальмиру, отбросив силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, которого поддерживает российская военная операция.

В конце января сирийские власти сообщили, что джихадисты группировки ИГИЛ уничтожили два наиболее известных античных памятника Пальмиры – тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.

Пальмира – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.

1news.az