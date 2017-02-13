Боевики террористической группировки ИГИЛ намерены максимально разрушить остающиеся памятники сирийской Пальмиры перед отступлением.
Как передает Би-би-си, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Как отмечается в сообщении ведомства, российские беспилотники зафиксировали очередную активизацию движения грузовиков ИГИЛ в районе древнего города.
«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», - говорится в сообщении.
В понедельник утром на официальном портале Минобороны в YouTube появился ролик, на котором, как утверждается, видны доказательства уничтожения экстремистами древних памятников Пальмиры.
«На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум – центральная часть древнего римского театра – и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры», - поясняют в министерстве.
До того как боевиков ИГИЛ в марте прошлого года выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многие памятники древности.
В декабре прошлого года джихадисты снова заняли Пальмиру, отбросив силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, которого поддерживает российская военная операция.
В конце января сирийские власти сообщили, что джихадисты группировки ИГИЛ уничтожили два наиболее известных античных памятника Пальмиры – тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.
Пальмира – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.
1news.az