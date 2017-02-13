В посольство Азербайджана в России не поступало каких-либо обращений в связи с задержанными и содержащимися уже на протяжении 4-х суток в одном из спортзалов в Дербенте 300 азербайджанцами, которых местные власти готовятся депортировать.

Об этом 1news.az сообщил сотрудник пресс-службы посольства Азербайджана в России Джавид Набиев.

«К нам официального обращения в связи с задержанными в Дагестане соотечественниками не поступало. Посольство по данному вопросу обратилось в соответствующие структуры России», - сказал Д.Набиев.

Отметим, что согласно распространенной информации, задержанные Управлением Федеральной миграционной службы по Дагестану граждане Азербайджана уже четверо суток содержатся в спортивном зале в нечеловеческих условиях без нормальной пищи и воды.

Ялчин Алиев, Г.Р.