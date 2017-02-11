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Россия

Иран решил открыть воздушное пространство для российских ВКС 11.02.2017 17:01

В Иране не исключают возможность того, что самолеты российских ВКС смогут использовать воздушное пространство Исламской Республики для войны с террористами в Сирии.

Об этом в субботу, 11 февраля, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает агентство Mehr.

«Иран и Россия сотрудничают по Сирии не единожды, координация является всеобъемлющей, охватывающей различные аспекты. Соответственно, Иран допустит в свое воздушное пространство российские военные истребители в случае, если они будут стремиться поразить цели террористов в Сирии», — заявил Шамхани.

Однако он отметил, что иранским властям может потребоваться время, чтобы решить этот вопрос, так как необходимо получить соответствующие разрешения от различных структур. Он объяснил, что обычно в таких случаях рассматриваются два аспекта: время предполагаемого пролета и необходимость в выдаче подобного разрешения иностранной военной авиации.

В августе прошлого года самолеты ВКС России Ту-22М3 и Су-34 появились на 3-й тактической авиабазе ВВС Ирана под Хамаданом. 16 августа авиация нанесла первые удары по боевикам в Сирии, взлетая, как особо отметили в российском военном ведомстве, с полной боевой нагрузкой. Позднее в том же месяце базирование российских самолетов на иранской авиабазе было прекращено. По словам источника «Коммерсанта», причиной послужили разногласия, возникшие между Москвой и Тегераном.

Lenta.ru

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