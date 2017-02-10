Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ рассказал подробности о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, был подробный, хороший разговор о том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения», — сказал он.

Он также отметил, что лидеры двух стран согласились с тем, что им желательно встретиться «поскорее».

Ранее Путин заявил о необходимости восстановить отношения с США после их деградации.

Gazeta.ru