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Россия

Путин: отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать 10.02.2017 19:27

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США нуждаются в восстановлении отношений после периода их деградации.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором в Москве, передает РИА «Новости».

«Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа. Мы слышали то, как к этому относится избранный президент — вступивший в свою должность господин [Дональд] Трамп, мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям», — сказал российский президент.

Путин, однако, подчеркнул, что не только от Москвы, но и от Вашингтона зависит восстановление отношений.

Российский лидер также поблагодарил президента Словении за то, что тот готов организовать встречу Путина и Трампа в Любляне.

«Что касается Любляны, Словении в целом, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств — текущих дел», — добавил Путин.

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