У Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии, в результате которого погибли турецкие военнослужащие.

Стороны согласны, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС, заявляют в Кремле.

«Что касается причин (этого инцидента), причины его понятны. Здесь как такового спора нет (...). Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», - цитирует Пескова Инетрфакс.

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: «Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так».

В результате нанесенного в четверг ошибочного авиаудара российского бомбардировщика в городе Эль-Баб, за который с террористической группировкой ИГИЛ ведет борьбу турецкая армия и поддерживаемые ею силы «Сирийской свободной армии», погибло трое и ранены 11 турецких военнослужащих.

1news.az