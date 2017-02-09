Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск региональной общественной организации «Азербайджан» к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) о возврате земельного участка на улице Репина в Екатеринбурге.

В 2011 году организации «Азербайджан» был выделен участок земли площадью 2008 кв.м. под строительство большой мечети, сообщает «Коммерсант».

Земля примыкает к мусульманскому кладбищу.

Договор аренды участка был заключен с администрацией Екатеринбурга.

Мечеть планировали построить по традиционным канонам, с минаретами. Ее площадь должна была составить 1,4 тыс. кв.м.

Однако в 2016 году мэрия потребовала возврата участка в связи с тем, что разрешение на строительство не получено, работы на участке не ведутся, а задолженность по аренде составляет около 9 тыс. руб. (151 доллар)

В итоге МУГИСО отказалось от продления аренды.

А.А.