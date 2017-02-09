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Россия

США не намерены отменять антироссийские санкции по Крыму 09.02.2017 02:16

США не намерены отменять антироссийские санкции по Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", — сказал Спайсер.

Он также отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, который требует отменять любые санкции только с одобрения конгресса.

Ранее группа американских сенаторов представила законопроект, дающий конгрессу право вето при принятии администрацией президента США Дональда Трампа решения о снятии антироссийских санкций.

Согласно документу, Белый дом должен разъяснить причины снятия санкции с России. После этого в силу вступит 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против этих мер.

Инициаторами законопроекта стали сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин, он также получил поддержку Джона Маккейна, Марко Рубио и других сенаторов.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, эти сенаторы следуют своим корыстным политическим интересам и не принимают в расчет положительного эффекта от нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

РИА Новости

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