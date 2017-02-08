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Россия

Группа сенаторов США внесла законопроект о снятии санкций с России 08.02.2017 23:28

Группа сенаторов США во главе с Линдси Грэмом внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект, призванный ограничить возможность президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России без одобрения законодателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу другого автора инициативы Бена Кардина.

Ранее CNN сообщил, что группа из шести сенаторов обеих партий США в конгрессе планирует представить 8 февраля законопроект, который бы ужесточал процедуру снятия санкций с России американской администрацией.

Законопроект, в частности, предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней конгресс может проголосовать против подобных мер.

Инициаторами законопроекта выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Бен Кардин. Их также поддержали сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

Gazeta.ru

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