Тело участника телешоу "Своя игра" Андрея Жданова обнаружили во вторник утром в его квартире в Тольятти/

Об этом рассказал источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, на теле не было признаков насильственной смерти.

В пресс-службе ГУМВД по региону подтвердили, что в Тольятти в одной из квартир обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, однако его личность не уточнили. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жданов известен как один из самых успешных участников программы "Своя игра", выходящей на российском телевидении. В 2011 году он стал обладателем главного приза — автомобиля.

РИА Новости