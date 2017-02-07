Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция президента США Дональда Трампа уже начала оказывать позитивное влияние на международную борьбу с терроризмом, сообщает ТАСС.

Дипломат сказал, что видна «твердая позиция президента США Дональда Трампа о приоритетности для США на международной арене борьбы с международным терроризмом, прежде всего с ИГИЛ».

Лавров также отметил, что деятельность нового американского лидера плодотворно сказывается «на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с мнением Дональда Трампа, назвавшего Иран террористическим государством «номер один в мире».

Gazeta.ru