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Россия

В России появятся карточки для обмена на продукты 07.02.2017 20:30

Минпромторг РФ рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства — овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.

"Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — сказал министр.

Ранее Минпромторг России оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.

РИА Новости

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